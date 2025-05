Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-05-2025 ore 17 | 25

Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità! Oggi, 25 maggio 2025, vi aggiorniamo sulla viabilità nella regione Lazio. Sulla Cassia Veientana è stato risolto un incidente, ma i rallentamenti persistono tra il bivio per Fornello e Castel dei Ceveri in direzione del Raccordo Anulare. Anche sulla Braccianense si segnalano disagi a causa di un altro incidente. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Cassia Veientana risolto l'incidente permangono rallentamenti tra il bivio per fornello e Castel dei ceveri in direzione raccordo anulare sulla Braccianese per un incidente si sono formati code tra via della stazione di Cesano è via Signorelli verso Raccordo Anulare e per traffico di rientro si procede a rilento sulla Roma Fiumicino da Ponte Galeria al Raccordo Anulare andiamo sulla Pontina anche qui traffico rallentato con code da Pomezia a Castel di Decima nei due casi in direzione raccordo anulare è proprio sul Raccordo Anulare rallenta in esterna tra le uscite Ardeatina e Tuscolana le altre notizie nella capitale le cerimonie di questo pomeriggio dalle 17 per le visite successive del papà chiusure divieti di sosta tra l'erba di San Giovanni di Santa Maria Maggiore contestualmente sono Livia ti bussa delle linee che servono la zona e ora lo sport nella capitale in programma questa sera dalle 20:45 allo stadio Olimpico la partita di calcio Lazio Lecce Attiva la consueta disciplina di traffico con possibili difficoltà di circolazione nell'area dell'impianto sportivo durante le fasi di afflusso e deflusso dei tifosi dettagli su come raggiungere lo stadio con il trasporto sul nostro sito la pagina dedicata in chiusura il trasporto ferroviario resta sospesa la circolazione sulla fl3 Roma Viterbo per un inconveniente tecnico alla linea attivo servizio sostitutivo con l'autobus da Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage... 🔗 Leggi su Romadailynews.it