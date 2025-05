Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-05-2025 ore 15 | 25

Benvenuti a Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato alla viabilità. Oggi, 25 maggio 2025, alle 15:00, segnalazioni sulla via Appia tra Ponte Maggiore e Terracina, dove l'incidente è stato risolto, e sulla via Aurelia, con un altro incidente coinvolgente trattori. La circolazione è ora regolare in entrambe le direzioni. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità del Lazio.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla via Appia incidente risolto tra Ponte Maggiore Terracina circolazione regolare In entrambe le direzioni ci sposiamo ora sulla via Aurelia anche qui incidente di Mosto trattori in pietra e Palidoro in direzione Civitavecchia circolazione scorrevole le altre notizie nella capitale in vista del Lecce di di questo pomeriggio il papà incontra il sindaco di Roma dalle 14 modifiche alla viabilità nell'area del Campidoglio chiuse via del Teatro Marcello è Piazza Venezia per le visite successive del papà chiusure divieti di sosta tra le basiliche di San Giovanni di Santa Maria Maggiore contestualmente sono due oltre 30 linee di bus ora il trasporto pubblico o capitolino i lavori per il prolungamento della metro C da San Giovanni al Colosseo per esigenze di cantiere ancora oggi La linea è chiusa il collegamento è garantito dalle linee bus M C San Giovanni Pantano ed MC3 San Giovanni parco di Centocelle con ultime corse da capolinea questa sera alle 23:30 da domani lunedì 6 maggio la linea riapre con i consueti orari compresa la limitazione serale e poi dal 31 maggio al 2 giugno sulla linea C I treni saranno in servizio per l'intera giornata senza interruzione serale in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea fl3 roma-civitacastellana-viterbo la circolazione ancora sospesa tra Viterbo Porta Fiorentina e Viterbo Porta Romana per un inconveniente alla linea attivo servizio sostitutivo con auto pagina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio