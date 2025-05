Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-05-2025 ore 12 | 25

Benvenuti alla sintesi della viabilità Roma e Lazio del 25 maggio 2025 alle 12.00. Da Astral Infomobilità, un aggiornamento sulle principali criticità, con code e disagi, tra cui l’incidente sulla Cristoforo Colombo e sull’Aurelia tra Torre in Pietra e Palidoro. Restate sintonizzati per le notizie aggiornate e i dettagli sul traffico nelle principali arterie della regione Lazio.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di atti l'infomobilità un servizio alla regione Lazio sulla Cristoforo Colombo permangono code per incidente tra via de Cilia verso Ostia sull'Aurelia code per incidente tra Torre in pietra-palidoro in direzione Civitavecchia sul tratto Urbano della A24 code per traffico tra Portonaccio e tangenziale est direzione c'è passiamo trasporto ferroviario sfilata alle 3 Roma Viterbo la circolazione è ancora sospesa a causa di un inconveniente alla linea in prossimità di Viterbo Porta Fiorentina attivo il servizio di bus sostitutivi infine il trasporto pubblico nella giornata di oggi la circolazione sulla linea C è interamente sospesa il collegamento è garantito dalle linee bus AMC San Giovanni Pantano ed MC3 San Giovanni parco di Centocelle