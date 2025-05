Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-05-2025 ore 11 | 25

Benvenuti da Astral Infomobilità. Vi aggiorniamo sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Oggi, 25 maggio 2025, alle ore 11, si segnalano chiusure e code sulla Cristoforo Colombo tra via di Malafede e via di Acilia verso Ostia, a causa di un incidente, e sulla Aurelia tra Torrimpietra e Polidoro. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e consigli sulla viabilità.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio alla regione Lazio sulla Cristoforo Colombo tratto chiuso per incidente con il traffico tra via di Malafede via di Acilia verso Ostia sull'Aurelia code per incidente tra Torrimpietra e Polidoro in direzione Civitavecchia sulla via del mare si sta in fila per traffico da via del Fosso di Dragoncello a via di Castel Fusano verso Ostia per la Pontina code per traffico da raccordo anulare a Castel Porziano direzione Pomezia infine il trasporto ferroviario sulla fl3 roma-viterbo la pressione resta sospesa a causa degli inconvenienti la linea in prossimità di Viterbo Porta Fiorentina attivo servizio di bus sostitutivi da Gaia Very normal Chi è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo già un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it