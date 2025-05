Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-05-2025 ore 09 | 25

Benvenuti da Astral Infomobilità. A oggi, 25 maggio 2025, alle ore 09:25, la viabilità nella regione Lazio è generalmente scorrevole, con alcune eccezioni come l'A12 Roma-Tarquinia e rallentamenti causati da incidente tra Cerveteri e Torrimpietra in direzione Roma. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del traffico e informazioni utili per i vostri spostamenti.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio alla regione Lazio traffico regolare sul Raccordo Anulare anche sulle unica eccezione sulla A12 Roma Tarquinia e rallentamenti per incidente tra Cerveteri Torrimpietra in direzione Roma Cambiamo argomento il trasporto ferroviario sulla fl3 roma-viterbo la circolazione è la spesa a causa di un inconveniente alla linea in prossimità di Viterbo Porta Fiorentina attivo servizi di bus sostitutivi Passiamo al trasporto pubblico nella giornata di oggi per esigenze di cantiere la circolazione sulla linea C è interamente sospesa il collegamento è garantita dalle linee bus amici Sangiovanni Pantana ed MC3 San Giovanni parco di Centocelle con le ultime corse da capolinea porteranno stasera alle 23 da domani la linea e riaprirà con i consueti orari compresa nel with azione serale dal 31 maggio al 2 Giugno La Linea C I treni saranno in servizio per l'intera giornata senza interruzione serale infine ita sulla diramazione Roma Sud per lavori di competenza Anas relativi al rifacimento della viabilità di collegamento di Tor Vergata sarà necessario chiudere il tratto compreso tra Torrenova e l'allattamento con il grande raccordo anulare entrambe le direzioni da Gaia Marina macchiata l'immobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio