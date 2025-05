Verstappen ride per non piangere a Monaco il team radio è brillante | “Sembra di stare nel 1972”

Durante il GP di Monaco, Max Verstappen ha attirato l'attenzione non solo per la sua guida, ma anche per un episodio esilarante al team radio. Mentre affrontava problemi al cambio, il pilota olandese ha esclamato: "Sembra di stare nel 1972", ridendo per non piangere. Questo momento divertente ha rapidamente fatto il giro del web, diventando virale tra i fan della Formula 1. Scopri di più su questa curiosa situazione!

Verstappen segnala i problemi al cambio in un modo molto particolare nel GP Monaco. Il team radio è diventato virale...

