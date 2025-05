Verstappen | “Il GP a Monaco è come giocare a Mario Kart magari puoi lanciare anche banane”

Max Verstappen ha messo in luce le difficoltà del Gran Premio di Monaco con una nota di ironia, paragonando le sfide del circuito a una partita di Mario Kart. Il pilota della Red Bull ha lamentato le condizioni del tracciato, sottolineando l'impossibilità di sorpassare con una Formula 1, suggerendo che solo una Formula 2 potrebbe fare la differenza. Un commento che accende il dibattito sulla modernità del circuito.

Il pilora della Red Bull ha espresso disappunto per le condizioni del circuito del Principato facendo ricorso all'umorismo. "Qui non si può correre. Al giorno d'oggi, con una F1, da queste parti si possa sorpassare solo una Formula 2... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Verstappen: “Il GP a Monaco è come giocare a Mario Kart, magari puoi lanciare anche banane”

Approfondisci con questi articoli

F1, GP Monaco 2025: risultati e classifica FP1. Leclerc svetta davanti a Verstappen e Norris

Nel GP di Monaco 2025, Charles Leclerc domina le prime prove libere, siglando il miglior tempo con 1’11”964.

LIVE F1, GP Monaco 2025 in DIRETTA: Verstappen sfida le McLaren, qualifiche cruciali a Montecarlo

Benvenuti alla nostra diretta live del sabato del GP di Monaco 2025! Verstappen sfida le McLaren nelle qualifiche cruciali su questo storico circuito.

LIVE F1, GP Monaco 2025 in DIRETTA: Leclerc inizia forte anche nella FP3, Norris e Verstappen in scia

Segui laLive F1 GP Monaco 2025 in diretta: Leclerc apre forte nelle FP3, con Norris e Verstappen subito dietro.

Ne parlano su altre fonti

Verstappen ride per non piangere a Monaco, il team radio è brillante: “Sembra di stare nel 1972”

Si legge su fanpage.it: Max Verstappen non è riuscito a salire sul podio nel GP di Monaco di Formula 1. Una gara particolare per il campione del mondo della Red Bull, che ha conquistato la scena con un team radio molto ...

Leclerc sfiora l'impresa-bis a Montecarlo, ma il GP Monaco è di Norris. Hamilton 5° dietro a Verstappen, Kimi Antonelli ultimo

Lo riporta eurosport.it: FORMULA 1 - Charles Leclerc e la Ferrari ci credono fino all'ultimo nel GP Monaco con pochi incidenti e reso avvincente dalla regola dei due pit stop.

Le pagelle del Gp di Monaco: Norris e Leclerc da 10, Verstappen ci prova, disastro Mercedes

Scrive repubblica.it: NORRIS 10 Non vinceva da 70 giorni, dal gran premio iniziale, in Australia. Lungo digiuno e nel frattempo critiche a non finire e soprattutto vittorie a volontà, quattro, da parte di Piastri, il compa ...