Verratti snobba l’Inter | Contento per il Psg spero vada bene il 31

Marco Verratti, ex centrocampista del PSG, è tra i vip presenti al Gran Premio di Montecarlo. Mentre spera che il 31 possa portare bene al suo ex club, tiferà con orgoglio per il PSG nella finale di Champions League contro l’Inter a Monaco, anche se resta fedele ai suoi colori parigini. La passione per il club transalpino prevale, e Verratti guarda avanti con ottimismo per questa importante sfida.

Verratti, ex centrocampista del Psg, tiferà per i parigini contro l’Inter nella finalissima di Champions League che si terrà a Monaco. RIMANE “PARIGINO” – Tra i tanti vip presenti al Gran Premio di Montecarlo di Formula 1 anche l’ex centrocampista del Paris Saint-Germain l’italiano Marco Verratti. Il centrocampista, oggi all’Al-Arabi, non ha dubbi su chi tiferà sabato prossimo. Ovviamente non può cancellare il suo passato al Psg, nonostante sia italiano. Le sue parole: « Sono molto contento per il PSG, andrò allo stadio a vedere la partita perché penso che queste siano cose che tutti dovrebbero godersi... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Verratti snobba l’Inter: «Contento per il Psg, spero vada bene il 31»

