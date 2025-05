Verratti rivela | Sarò a Monaco e tiferò per il PSG mi auguro che…

Marco Verratti svela la sua presenza alla finale di Champions League, che si terrà il 31 maggio all'Allianz Arena. Il centrocampista italiano tiferà per il PSG nella sfida contro l'Inter, esprimendo il suo sostegno e le sue speranze per questo prestigioso evento. La finale rappresenta il culmine della stagione calcistica europea, promettendo emozioni e spettacolo per i tifosi di tutto il continente.

Verratti annuncia la sua presenza alla finale di Champions League: le parole del centrocampista verso la sfida tra PSG e Inter. Il prossimo 31 maggio all’Allianz Arena Paris Saint-Germain ed Inter si sfideranno per il premio più ambito in ambito europeo per quanto concerne i club, la Champions League. Se in campo ci saranno molti giocatori protagonisti di stagioni eccellenti, anche sugli spalti non mancheranno i personaggi di spicco, fra ex ed invitati speciali. L’ex centrocampista della squadra italiana Marco Verratti, intervistato da Canal+ nel paddock del Gran Premio di Monaco, conferma la sua presenza all’Allianz Arena per tifare la sua ex squadra, il PSG, nella finale di Champions contro l’ Inter: LE PAROLE – «Sono molto contento per il PSG, andrò allo stadio a vedere la partita perché penso che queste siano cose che tutti dovrebbero godersi... 🔗 Leggi su Internews24.com