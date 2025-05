Veronica Martini trionfa ai campionati italiani di spada paralimpica

Veronica Martini, schermitrice paralimpica di Rubiera, conquista il titolo di campionessa italiana assoluta di spada Categoria 1, confermando il suo talento. Dopo un intervento chirurgico che le ha portato via la gamba destra cinque mesi fa, dimostra grande forza e determinazione. Tesserata per l’Ama Koala di Reggio Emilia, Veronica continua a ispirare con la sua tenacia sul percorso sportivo, dimostrando che non c’è limite alla volontà .

Non c’è due senza tre. Veronica Martini, schermitrice paralimpica di Rubiera, tesserata per l’Ama Koala di Reggio Emilia, è di nuovo campionessa italiana assoluta di spada Categoria 1. Cinque mesi fa era in sala operatoria, per un intervento chirurgico che ha portato all’amputazione della gamba destra dopo anni di infezioni recidive e tentativi falliti di salvare l’arto. Sulle pedane di Siena ha conquistato il suo terzo oro, dopo quelli del 2021 e del 2022, con una gara perfetta che l’ha vista vincere otto assalti fra girone ed eliminazione diretta, condita dalla semifinale dove ha superato la rivale storica, la milanese Sofia Brunati, per 15-11 poi il gran finale, all’ultima stoccata: 15-14 contro la romana D’Agostino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Veronica Martini trionfa ai campionati italiani di spada paralimpica

