verbania morto 50enne scivolato agli orridi di uriezzo

Un uomo di 50 anni è morto agli Orridi di Uriezzo, nel Verbano Cusio Ossola, dopo essere scivolato in acqua. Due persone sono finite nello specchio d'acqua: una è stata salvata, mentre l'altra è stata recuperata senza vita. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvare la seconda persona.

