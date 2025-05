Venezuela al voto altri stranieri arrestati da Maduro Ma dopo le elezioni i detenuti politici sperano nella distensione

In Venezuela, mentre si avvicinano le elezioni, la situazione politica si aggrava con diversi stranieri incarcerati dal regime di Maduro, tra cui argentini, bulgari e spagnoli. Attualmente sono circa cento i detenuti stranieri su un totale di 900 prigionieri politici, con alcuni recentemente rilasciati. I prigionieri sperano in una possibile distensione, ma la tensione rimane alta, mentre le autorità continuano a mantenere il controllo sulla scena politica e giudiziaria.

In Venezuela sono cento gli stranieri dietro le sbarre, su un totale di 900 prigionieri politici. Gli ultimi arrestati sono un argentino, un bulgaro e uno spagnolo. I primi due sono stati liberati nelle ultime ore, mentre del prigioniero bulgaro non si hanno notizie. Erano stati accusati di pianificare “atti terroristici” per sabotare le elezioni del 25 maggio, che rinnoveranno tutto il Parlamento oltre a eleggere i governatori dei 23 Stati che compongono il Paese sudamericano più quello della cosiddetta ‘Guyana Esequiba’, il territorio rivendicato da Caracas e che forma i due terzi del territorio della confinante Guyana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Venezuela al voto, altri stranieri arrestati da Maduro. Ma dopo le elezioni i detenuti politici sperano nella distensione

I crimini di Maduro alla vigilia di un voto cruciale in Venezuela

Alla vigilia delle elezioni politiche e amministrative in Venezuela, Nicolás Maduro affronta un scrutinio cruciale.

