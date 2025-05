Venezia Juventus streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Oggi, domenica 25 maggio 2025, non perdere il match tra Venezia e Juventus, valido per la 38esima giornata di Serie A. La partita avrà inizio alle ore 20:45 allo stadio Pier Luigi Penzo. Scopri dove seguire la diretta in streaming e in TV, insieme alle probabili formazioni delle due squadre pronte a dare il massimo sul campo.

Venezia Juventus streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. VENEZIA JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, domenica 25 maggio 2025, alle ore 20,45 Venezia e Juventus scendono in campo allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, partita valida per la 38esima giornata della Serie A 2024-2025. Dove vedere Venezia Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Venezia e Juventus sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Venezia Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

