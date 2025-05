Venezia-Juventus | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi, domenica 25 maggio, si disputa Venezia-Juventus, ultima giornata di Serie A. La sfida al Penzo è cruciale per entrambe le squadre: la Juventus punta a consolidare il quarto posto e la Champions, mentre il Venezia cerca di evitare la retrocessione. Ecco orario, probabili formazioni e dove seguirla in tv per non perdersi questa partita significativa.

(Adnkronos) – Oggi, domenica 25 maggio, si gioca Venezia-Juventus. L'ultima giornata di Serie A mette sul piatto, al Penzo, un incrocio che vale per la Champions, ma anche per la salvezza. I bianconeri, quarti in classifica con 67 punti (+1 sulla Roma e +2 sulla Lazio), vanno a caccia di un successo che certificherebbe l'accesso.

