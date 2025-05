Venezia-Juventus LIVE le formazioni ufficiali | Kolo Muani e Alberto Costa dal 1' Vlahovic in panchina

Venezia e Juventus si affrontano stasera al Penzo, con calcio d'inizio fissato per le 20.45, in un match decisivo per la 38esima giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali vedono Kolo Muani e Alberto Costa dal primo minuto, mentre Vlahovic parte dalla panchina. Entrambe le squadre sono pronte a dare battaglia per chiudere la stagione nel migliore dei modi.

Venezia-Juventus, con calcio d`inizio al Penzo alle 20.45 è per entrambe le squadre l`atto finale della 38esima giornata di Serie A che mette... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Altri articoli sullo stesso argomento

Coppa Italia, Milan-Bologna: le formazioni ufficiali della finale | LIVE News

Alle 21:00, il palcoscenico dell'Olimpico di Roma ospita la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna.

DIRETTA Serie A, Atalanta-Roma | Formazioni Ufficiali LIVE

Segui la diretta di Atalanta-Roma, match del 'Gewiss Stadium' valido per la 36esima giornata di Serie A.

DIRETTA Coppa Italia, finale Milan-Bologna: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Segui la diretta della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, in programma all'Olimpico di Roma.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Le formazioni ufficiali di Venezia-Juventus: Kolo Muani ed Yildiz titolari per Tudor, E. Di Francesco risponde con John Yeboah e Gytkjær

Secondo eurosport.it: SERIE A - Le formazioni ufficiali di Venezia-Juventus, match valido per la 38ª giornata di campionato. Le scelte di mister Eusebio Di Francesco e Tudor per la delicata sfida del Penzo. Un match vero ...

Formazioni UFFICIALI Venezia-Juventus: Fila e Conceicao dal 1', la scelta su Vlahovic

Lo riporta fantamaster.it: Formazioni ufficiali Venezia Juventus - Le scelte di Di Francesco e Tudor per Venezia-Juventus, match della 38^ giornata di Serie A ...

Venezia-Juventus, le formazioni ufficiali

Scrive gianlucadimarzio.com: Le formazioni ufficiali di Venezia-Juventus, gara valida per la 38ª e ultima giornata di Serie A: scelte fatte da Di Francesco e Tudor ...

In diretta: Venezia vs Juventus – Serie A 2025 | Partita completa in diretta streaming