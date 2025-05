Venezia-Juventus la MOVIOLA LIVE | regolari i goal di Fila e Yildiz Tocco di braccio e annullato quello di Alberto Costa

Venezia e Juventus si sono sfidate nella 38a giornata della Serie A 2024/25, regalando momenti di alta intensità e decisioni controverse. La moviola live analizza gli episodi chiave, con i gol di Fila e Yildiz dichiarati regolari, mentre l'annullamento della rete di Alberto Costa per un tocco di braccio ha sollevato discussioni. Scopriamo insieme i momenti salienti e le polemiche di quest'incontro avvincente.

Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Venezia-Juventus gara valida per la 38a giornata della Serie A 202425

Inter-Lazio la MOVIOLA LIVE: braccio di Bisseck, è rigore! Espulsi Inzaghi e Baroni. Regolari i goal di Pedro e Dumfries, grandi polemiche

Inter-Lazio, in programma alle 20:45 a San Siro, ha già scatenato molte polemiche. Tra episodi controversi come il rigore di Bisseck, l'espulsione di Inzaghi e Baroni, e i gol di Pedro e Dumfries, l’intera partita è al centro di intense discussioni.

Milan-Bologna, MOVIOLA LIVE: chiesto il rosso per Ferguson e proteste su Beukema. Ok il goal di Ndoye

Mercoledì 14 maggio alle 21:00, il match tra Milan e Bologna accende il dibattito sulla moviola, con le proteste per il possibile rosso a Ferguson e il controverso fallo su Beukema.

Milan-Bologna, MOVIOLA LIVE: Orsolini e Freuler chiedono due rigori. I rossoneri invocano il rosso per Ferguson

Milan e Bologna si sfidano mercoledì 14 maggio alle 21.00, con un attento monitoraggio degli episodi chiave tramite moviola.

