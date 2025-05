Venezia-Juventus il tabellino

VENEZIA-JUVENTUS 2-3 Marcatori: 1? Fila, 25? Yildiz, 31? Kolo Muani, 55? Haps 72? Locatelli Venezia (3-5-2): Radu, Candè, Haps (67? Kike Perez),... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

