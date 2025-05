Venezia-Juventus 2-3 LIVE | Tudor si copre Gatti per Conceicao

Benvenuti alla diretta di Venezia-Juventus, una sfida emozionante in cui i bianconeri cercano di conquistare i tre punti. Con un punteggio attuale di 2-3, le azioni si susseguono senza sosta. Al 78`, Locatelli sfiora il quarto gol, cercando di colpire con un destro preciso. Scopriamo insieme i momenti salienti e le emozioni di questa partita avvincente!

Venezia-Juventus 2-3 GOAL E AZIONI SALIENTI 78` Sfiora il 4-2 ancora Locatelli, che riceve palla al limite e prova il destro a incrociare che... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

