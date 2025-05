Venezia-Juventus 2-3 LIVE | Locatelli su rigore e poi sfiora il poker

Nell'emozionante sfida tra Venezia e Juventus, la partita ha regalato colpi di scena e giocate scintillanti. In un intenso secondo tempo, Locatelli si è messo in luce, trasformando un rigore e avvicinandosi al poker con un potente tiro dall'area. Concludendo il match su un 3-2, le azioni salienti hanno mostrato due squadre determinate a conquistare punti cruciali e un pubblico appassionato. Scopriamo i momenti chiave di questa entusiasmante gara!

Venezia-Juventus 2-3 GOAL E AZIONI SALIENTI 78` Sfiora il 4-2 ancora Locatelli, che riceve palla al limite e prova il destro a incrociare che... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

