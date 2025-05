Venezia – Juventus 1-2 all’intervallo

Nella 38ª e ultima giornata di Serie A, la Juventus si trova in vantaggio per 2-1 sul Venezia all'intervallo, in una partita cruciale per conquistare un posto in Champions League. I risultati degli altri match offrono spunti interessanti, mentre il direttore sportivo Giuntoli parla del futuro di Tudor. La tensione è palpabile, con ogni squadra che lotta per i propri obiettivi in una giornata decisiva.

Juventus in casa del Venezia per aggiudicarsi un posto in Champions League. I risultati dei primi tempi della 38a e ultima giornata di Serie A: Atalanta-Parma 2-0, Empoli-Verona 1-1, Lazio-Lecce 0-1, Torino-Roma 0-1, Udinese-Fiorentina 1-0, Venezia-Juventus 1-2. Giuntoli: “Tudor confermato se si va in Champions? Vedremo”. “Tudor confermato in caso di qualificazione in Champions? E’ una decisione che prenderemo dopo, siamo molto contenti del suo operato”. Lo ha detto il Cfo della Juventus Cristiano Giuntoli ai microfoni di Dazn nel prepartita di Venezia-Juve a proposito del futuro dell’attuale tecnico bianconero... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezia – Juventus, 1-2 all’intervallo

