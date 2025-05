Venezia-Juventus 1-0 LIVE | Alberto Costa risponde a Fila ma viene annullato

Segui la diretta di Venezia-Juventus 1-0, una partita ricca di emozioni e colpi di scena. Al 5' minuto, Alberto Costa ha segnato un gol strepitoso dopo aver recuperato un pallone, ma l'arbitro ha annullato la rete per fuorigioco. Resta sintonizzato per tutte le azioni salienti e commenti esclusivi su un match che promette di essere avvincente!

Venezia-Juventus 1-0 GOAL E AZIONI SALIENTI 5` GOAL ANNULLATO - Alberto Costa controlla la respinta della difesa dal limite, beffa Hellertsson... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

