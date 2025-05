Venezia Juve quello del Penzo sarà un testacoda in relazione a quella statistica sui passaggi | i bianconeri sono nettamente favoriti! Cosa ci dicono i numeri

Venezia e Juventus si affrontano oggi, domenica 25 maggio 2025, alle 20:45 allo Stadio Penzo, in un match definito "testacoda". I bianconeri, favoriti secondo le statistiche sui passaggi, cercano di consolidare la loro supremazia. Sarà un confronto cruciale per entrambe le squadre, con i numeri che parlano chiaro: la Juve, forte della sua esperienza, si presenta come la squadra da battere.

Venezia Juve, al Penzo andrà di scena un “testacoda” che riguarda quel dato sui passaggi: i bianconeri sono i favoriti!. Oggi, domenica, 25 maggio 2025 alle ore 20:45 andrà di scena Venezia Juve. Questo confronto, che si giocherà al Penzo di Venezia, mette di fronte due squadre dai dati contrastanti in termini di passaggi totalizzati. Di seguito, proponiamo il computo fornito sul sito ufficiale del club bianconero. STATISTICA – « La Juventus è una delle due squadre, con l’Inter, a vantare la più alta percentuale di passaggi portati a buon fine in questo campionato: l’88%; di contro il Venezia è terzultimo in questa classifica con il 78%: meglio solo di Hellas Verona (76%) ed Empoli (74%)... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Venezia Juve, quello del Penzo sarà un “testacoda” in relazione a quella statistica sui passaggi: i bianconeri sono nettamente favoriti! Cosa ci dicono i numeri

