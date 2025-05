Venezia Juve LIVE | squadre arrivate al Penzo per il momento della verità ufficiali le scelte di Tudor

Il grande attesissimo confronto tra Venezia e Juventus si svolge oggi allo Stadio Pier Luigi Penzo, valido per la 38ª giornata di Serie A 2024/25. Entrambe le squadre sono pronte a dare il massimo, con le formazioni ufficiali già annunciate da Tudor. Segui con noi la diretta live per tutte le ultime news, sintesi, moviola, tabellino e il risultato dell’incontro decisivo per il futuro delle due squadre.

di Marco Baridon Venezia Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 202425. (inviato allo Stadio Pier Luigi Penzo) – Dopo la vittoria in casa contro l’Udinese, la Juventus vola in laguna per affrontare il Venezia nell’ultima partita della stagione: in ballo c’è la conquista definitiva del quarto posto. segue LIVE il match. Venezia Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 20.45 Migliore in campo Juve – a fine primo tempo PAGELLE. Venezia Juve 0-0: risultato e tabellino. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Alberto Costa, Kelly, Savona; Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Venezia Juve LIVE: squadre arrivate al Penzo per il momento della verità, ufficiali le scelte di Tudor

