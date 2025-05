Venezia Juve i retroscena | gli episodi curiosi che non avete notato dal Penzo

Nel confronto tra Venezia e Juve, valido per la 38ª giornata di Serie A 2024/25, si nascondono retroscena e curiosità che hanno reso la partita ancora più avvincente. Marco Baridon ci conduce alla scoperta degli episodi poco noti che hanno caratterizzato il match al Penzo, svelando dettagli sorprendenti e aneddoti intriganti che meritano di essere raccontati. Scopriamo insieme cosa è realmente accaduto sul campo.

di Marco Baridon Venezia Juve: gli episodi curiosi che non avete notato dal Penzo nel match della 38ª giornata di Serie A 202425. Retroscena. (inviato al Penzo) – Venezia Juve sotto il segno delle curiosità. Direttamente dal Penzo, ecco tutti gli episodi che (forse) non avete notato del match, valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 202425. 85? Gatti ha caricato tutti quanti nell’entrare. Ha detto ‘mi raccomando, testa!’ 70? Kenan Yildiz sta richiamando tutte le palle dalla sua parte: anche Tudor si è complimentato con lui, che si è complimentato per un paio di recuperi difensivi, vuole che lo sfogo sia proprio su di lui... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com