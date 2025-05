Venezia Juve i bianconeri si aggrappano a Yildiz | la richiesta di Tudor lo conferma! Il tecnico croato guida così i suoi verso il numero 10 bianconero

Nella sfida tra Venezia e Juventus, i bianconeri puntano su Kenan Yildiz per cercare di ribaltare il risultato. Il tecnico Tudor ha chiesto ai suoi ragazzi di sostenere il giovane talento, già decisivo con la rete di Manuel Locatelli che ha portato il punteggio sul 2-3. Un momento cruciale per la Madama, che si aggrappa alle esperienze nelle difficoltà per continuare a lottare.

Venezia Juve, Madama si aggrappa a Kenan Yildiz: Tudor ha chiesto questo ai suoi ragazzi! Dovranno raggiungere il turco così. Venezia Juve potrebbe aver conosciuto un punto di svolta grazie alla rete di Manuel Locatelli che sta fissando il punteggio sul 2-3. Tuttavia, la gara del Penzo sta esaltando un protagonista, a cui i bianconeri debbono aggrapparsi: parliamo di Kenan Yildiz. Ecco cos'ha chiesto Igor Tudor ai suoi per mettere nelle migliori condizioni il 10 bianconero. PAROLE – « Kenan Yildiz sta richiamando tutte le palle dalla sua parte: anche Tudor si è complimentato con lui, che si è complimentato per un paio di recuperi difensivi, vuole che lo sfogo sia proprio su di lui...

