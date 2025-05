Venezia Juve c’è anche il presidente Ferrero al Penzo per l’ultima di campionato | il VIDEO dell’arrivo allo stadio

Il presidente della Juventus, Ferrero, è presente allo stadio Pier Luigi Penzo per assistere all'ultima partita di campionato tra Venezia e Juve. Questa attesa sfida segna un'importante conclusione della stagione calcistica, e il video del suo arrivo allo stadio cattura l'attenzione dei tifosi e degli appassionati. Marco Baridon, inviato di JuventusNews24, riporta l'emozione di questo momento cruciale per la squadra.

Venezia Juve, c’è anche Ferrero al Penzo per l’ultima di campionato: l’arrivo del presidente allo stadio. (Marco Baridon inviato allo Stadio Pier Luigi Penzo) – C’è anche il presidente bianconero Ferrero per assistere a Venezia Juve. L’ultima sfida di campionato che sarà decisiva per l’ accesso alla prossima Champions League: 90 minuti che determineranno la prossima competizione europea a cui parteciperanno i bianconeri. Il presidente della #Juventus Gianluca #Ferrero è arrivato allo Stadio Penzo per #VeneziaJuve????? @BaridonMarco pic.twitter.comzz8ncf1xYj — .com (@junews24com) May 25, 2025 Il video di direttamente da fuori dallo Stadio Penzo con l’arrivo in barca visto il bellissimo sfondo in cui gioca la Juve oggi, ovvero la laguna di Venezia... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com