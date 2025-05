Venezia Juve cambia ancora il centrocampo dei bianconeri | la novità di formazione rispetto all’ultima partita con l’Udinese

Per l'ultima giornata di Serie A, la Juventus affronta il Venezia con alcune novità tattiche. La formazione bianconera cambia ancora il centrocampo rispetto alla sfida precedente contro l’Udinese, cercando di trovare la soluzione migliore per chiudere la stagione. Questa sera, i bianconeri cercano punti importanti in trasferta, con la volontà di chiudere il campionato in modo positivo e dimostrare i miglioramenti della squadra.

Venezia Juve, cambia ancora il centrocampo dei bianconeri: la novità di formazione rispetto all’ultima gara giocata all’Allianz Stadium con l’Udinese. Questa sera la Juventus sarà ospite del Venezia per la sfida valevole per l’ultima giornata del campionato di Serie A. Ci sarà una novità a centrocampo per quanto riguarda l’undici di partenza dei bianconeri. Ritorna dalla squalifica Khephren Thuram, che affiancherà così Manuel Locatelli in cabina di regia. Tudor ritrova dunque il suo centrocampo titolare in una delle sfide più importanti di tutta la stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Venezia Juve, cambia ancora il centrocampo dei bianconeri: la novità di formazione rispetto all’ultima partita con l’Udinese

