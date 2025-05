Venezia Juve arriva la decisione ufficiale su Conceicao! Tudor lo schiera ancora una volta dall’inizio e lo posiziona in quel ruolo Notizia

Venezia-Juve si avvicina e arriva la decisione ufficiale di Igor Tudor, che conferma Francisco Conceicao tra i titolari. Dopo l'ottima prestazione contro l'Udinese, il giovane talento verrà impiegato nuovamente dall'inizio, posizionato in un ruolo cruciale del campo. La fiducia dell'allenatore nei suoi confronti si rafforza, promettendo un match entusiasmante. Scopriamo insieme le scelte di Tudor e le aspettative per questa sfida.

Venezia Juve, Conceicao viene schierato dal 1?! Tudor lo colloca il quella posizione di campo. Decisione ufficiale. Contro l’Udinese ha iniziato il match dal 1?. A distanza di sette giorni, la storia si ripete. Francisco Conceicao ha convinto Igor Tudor, che si affida all’imprevedibilità del portoghese per conquistare un posto in Champions League. Il tecnico croato ha deciso di confermare il numero 7 bianconero dal 1? come trequartista per Venezia Juve. Il lusitano affiancherà Kenan Yildiz e andrà a supportare Randal Kolo Muani, confermato come prima punta. .com... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com