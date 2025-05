Venezia Juve al triplice fischio è festa anche per Tudor! Il tecnico bianconero esulta per la qualificazione Il VIDEO che fa impazzire i tifosi

Al triplice fischio di Venezia-Juve si scatena la festa bianconera! Igor Tudor, tecnico della Juventus, esulta per la qualificazione in Champions League, dopo un emozionante 2-3 contro il Venezia. Il video dell’allenatore che celebra il traguardo ha già fatto il giro dei social, scatenando l'entusiasmo dei tifosi. Una vittoria sofferta, ma che porta con sé una gioia immensa per la Vecchia Signora.

Venezia Juve, la conquista della Champions League fa esultare Igor Tudor: il VIDEO manda in visibilio tutti i tifosi bianconeri. La Juve è in Champions League. Decisivo è stato il 2-3 conquistato contro nella sfida contro il Venezia. Questo successo sofferto è stato festeggiato da tutti, in primis da Igor Tudor. GRAZIE TUDOR!!!!?? pic.twitter.comX0PiYeqm86 — JuveFC (@juvefcdotcom) May 25, 2025 A fine partita il tecnico croato si è lasciato andare a grandi festeggiamenti. Dopo il fischio finale della sfida contro il Venezia, l'allenatore ha saluto i tifosi bianconeri presenti al Penzo. Ecco il video della festa dell'allenatore della Juve...

