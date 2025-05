Venezia Juve 2-3 | vittoria fondamentale dei bianconeri | ora è ufficiale la qualificazione in Champions League!

La Juventus conquista una vittoria fondamentale contro il Venezia, assicurandosi così la qualificazione ufficiale alla Champions League. Nella 38ª giornata di Serie A 2024/25, i bianconeri, reduci dal successo contro l’Udinese, volano allo Stadio Pier Luigi Penzo per un match decisivo. Di seguito, la sintesi, la moviola, il tabellino e la cronaca della partita a cura di Andrea Bargione.

di Andrea Bargione Venezia Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 202425. (inviato allo Stadio Pier Luigi Penzo) – Dopo la vittoria in casa contro l’Udinese, la Juventus è volato in laguna per affrontare il Venezia nell’ultima partita della stagione: in ballo c’era la conquista definitiva del quarto posto e la qualificazione in Champions League. I bianconeri lottano, soffrono ma escono dal Penzo vittoriosi e con la qualificazione in mano. Dopo la rete a freddo di Fila, i bianconeri rimontano il match grazie alle reti di Yildiz, Kolo Muani e quella decisiva e che firma il successo definitivo di Locatelli su rigore... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Venezia Juve 2-3: vittoria fondamentale dei bianconeri: ora è ufficiale la qualificazione in Champions League!

Su questo argomento da altre fonti

Venezia-Juventus 2-3: decide il rigore di Locatelli, bianconeri in Champions League e lagunari in Serie B con onore - SERIE A - Subito Fila, rimontano Yildiz e Kolo Muani, pareggio di Haps e rigore di Locatelli. Juventus in Champions League, Venezia retrocesso in Serie B. eurosport.it scrive

Venezia-Juventus 2-2 LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025 - La diretta LIVE di Venezia-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Come scrive fanpage.it

Venezia-Juventus 1-0: Fila decide, ma la Juve sbaglia troppo - Un gol di Fila, che ha sfruttato un’incursione perfetta al 23’, ha regalato al Venezia una vittoria cruciale nella lotta per non retrocedere, mentre la Juventus , nonostante le occasioni, ha lasciato ... Secondo informazione.it

Juventus - Venezia .... il gol di Bonucci del 2-1 finale