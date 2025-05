Venezia Juve 2-3 LIVE | Locatelli vicinissimo al gol!

Venezia e Juventus si sfidano oggi allo Stadio Pier Luigi Penzo nella 38ª giornata di Serie A 2024/25. La partita promette emociones, con Locatelli già vicino al gol. Segui la diretta live di Andrea Bargione per aggiornamenti su sintesi, moviola, tabellino e risultato di questo atteso match, dopo la vittoria bianconera contro l’Udinese. Non perdere nemmeno un'azione di questo incontro decisivo!

di Andrea Bargione Venezia Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 202425. (inviato allo Stadio Pier Luigi Penzo) – Dopo la vittoria in casa contro l’Udinese, la Juventus vola in laguna per affrontare il Venezia nell’ultima partita della stagione: in ballo c’è la conquista definitiva del quarto posto. segue LIVE il match. Venezia Juve 2-3: sintesi e moviola. FISCHIO D’INIZIO! 2? GOL VENEZIA – Padroni di casa subito in vantaggio alla prima palla offensiva: gol di Daniel Fila che di destro da pochi passi batte Di Gregorio. Inizio shock dei bianconeri al Penzo... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Venezia Juve 2-3 LIVE: Locatelli vicinissimo al gol!

