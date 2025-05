Venezia Juve 2-3 LIVE | 5? di recupero!

Segui con noi il LIVE di Venezia-Juve, incontro valido per la 38ª giornata di Serie A 2024/25. Andrea Bargione riporterà tutte le emozioni dalla cornice dello Stadio Pier Luigi Penzo, dove la Juventus, reduce dalla vittoria contro l’Udinese, cerca di chiudere al meglio la stagione. Non perdere la sintesi, la moviola, il tabellino e aggiornamenti in tempo reale sul risultato e la cronaca della partita!

di Andrea Bargione Venezia Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 202425. (inviato allo Stadio Pier Luigi Penzo) – Dopo la vittoria in casa contro l’Udinese, la Juventus vola in laguna per affrontare il Venezia nell’ultima partita della stagione: in ballo c’è la conquista definitiva del quarto posto. segue LIVE il match. Venezia Juve 2-3: sintesi e moviola. FISCHIO D’INIZIO! 2? GOL VENEZIA – Padroni di casa subito in vantaggio alla prima palla offensiva: gol di Daniel Fila che di destro da pochi passi batte Di Gregorio. Inizio shock dei bianconeri al Penzo... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Venezia Juve 2-3 LIVE: 5? di recupero!

