Venezia-Juve 2-3 | calcio di rigore per i bianconeri Locatelli non sbaglia

In una serata di grande tensione sportiva, il Venezia affronta la Juventus con la speranza di un miracolo. Dopo un calcio di rigore trasformato da Locatelli, i bianconeri si portano in vantaggio, complicando ulteriormente la situazione per i lagunari. Per salvare la propria stagione, Venezia deve sconfiggere la Juventus e confidare in passi falsi di Lecce ed Empoli. Un match che promette emozioni e colpi di scena.

Al Venezia serve il miracolo sportivo. Battere la Juventus - già impresa non da poco con i bianconeri non ancora certi di partecipare alla prossima Champions League - e sperare che Lecce e Empoli, attualmente due punti sopra i lagunari in classifica, non facciano risultato: passa da queste... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Venezia-Juve 2-3: calcio di rigore per i bianconeri, Locatelli non sbaglia

Le notizie più recenti da fonti esterne

Chi è l'arbitro di Venezia-Juve: dal rigore negato al rosso dimenticato - Si avvicina sempre di più l'ultimo turno del campionato 2024/25 di Serie A che inizierà ufficialmente venerdì 23 maggio con le sfide scudetto di Napoli ed Inter, per poi proseguire domenica con la cor ... Secondo msn.com

Chi è l'arbitro di Venezia-Juve: dal rigore negato al rosso dimenticato - l'1-0 ottenuto dalla Juve a Cagliari del 23 febbraio ed infine l'1-1 all'Olimpico contro la Roma del 6 aprile. L'unico errore stagionale risale a Cagliari-Juve, con il calcio di rigore non ... Da tuttosport.com

Anno 2019/20 Venezia - Juve Stabia 1 - 0 (Highlights)