Venezia Juve 1-2 LIVE | tiro di Yildiz blocca Radu

Venezia e Juventus si sfidano oggi allo Stadio Pier Luigi Penzo per l’ultima partita della 38ª giornata di Serie A 2024/25. Gli ospiti, reduci da una vittoria contro l’Udinese, cercano di consolidare la loro posizione nella classifica finale. Segui la diretta con sintesi, moviola, tabellino e cronaca del match, mentre Yildiz tenta il tiro e Radu si prepara a compiere un intervento decisivo.

di Andrea Bargione Venezia Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 202425. (inviato allo Stadio Pier Luigi Penzo) – Dopo la vittoria in casa contro l’Udinese, la Juventus vola in laguna per affrontare il Venezia nell’ultima partita della stagione: in ballo c’è la conquista definitiva del quarto posto. segue LIVE il match. Venezia Juve 1-2: sintesi e moviola. FISCHIO D’INIZIO! 2? GOL VENEZIA – Padroni di casa subito in vantaggio alla prima palla offensiva: gol di Daniel Fila che di destro da pochi passi batte Di Gregorio. Inizio shock dei bianconeri al Penzo... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Venezia Juve 1-2 LIVE: tiro di Yildiz, blocca Radu

