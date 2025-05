Venezia Juve 1-2 LIVE | sorpasso dei bianconeri con Kolo Muani!

Nell’ultima giornata di Serie A 2024/25, la Juventus si prepara ad affrontare il Venezia allo Stadio Pier Luigi Penzo. In questa attesa sfida, i bianconeri cercano il sorpasso nella corsa per la classifica, con Kolo Muani pronto a fare la differenza. Segui con noi la cronaca, la sintesi e tutte le emozioni della partita, che promette di essere decisiva per entrambe le squadre.

di Andrea Bargione Venezia Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 202425. (inviato allo Stadio Pier Luigi Penzo) – Dopo la vittoria in casa contro l’Udinese, la Juventus vola in laguna per affrontare il Venezia nell’ultima partita della stagione: in ballo c’è la conquista definitiva del quarto posto. segue LIVE il match. Venezia Juve 1-1: sintesi e moviola. FISCHIO D’INIZIO! 2? GOL VENEZIA – Padroni di casa subito in vantaggio alla prima palla offensiva: gol di Daniel Fila che di destro da pochi passi batte Di Gregorio. Inizio shock dei bianconeri al Penzo... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Venezia Juve 1-2 LIVE: sorpasso dei bianconeri con Kolo Muani!

LIVE Schio-Venezia 48-36, A1 basket femminile in DIRETTA: +12 Famila Wuber all’intervallo lungo, 16 punti di Matilde Villa per la Reyer

Siamo a metà della sfida tra la Famila Wuber Schio e l’Umana Reyer Venezia, con il punteggio che segna 48-36 all'intervallo.

