Venezia Juve 1-2 LIVE | fine primo tempo al Penzo bianconeri avanti grazie ai gol di Yildiz e Kolo Muani

Alle 12, al Pier Luigi Penzo, si gioca una sfida cruciale tra Venezia e Juventus, valida per la 38ª giornata di Serie A 2024/25. I bianconeri chiudono il primo tempo in vantaggio grazie ai gol di Yildiz e Kolo Muani. Segui la diretta con sintesi, moviola, tabellino e cronaca a cura di Andrea Bargione. Dopo il successo contro l'Udinese, la Juve cerca di confermare la sua forma vincente.

di Andrea Bargione Venezia Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 202425. (inviato allo Stadio Pier Luigi Penzo) – Dopo la vittoria in casa contro l’Udinese, la Juventus vola in laguna per affrontare il Venezia nell’ultima partita della stagione: in ballo c’è la conquista definitiva del quarto posto. segue LIVE il match. Venezia Juve 1-2: sintesi e moviola. FISCHIO D’INIZIO! 2? GOL VENEZIA – Padroni di casa subito in vantaggio alla prima palla offensiva: gol di Daniel Fila che di destro da pochi passi batte Di Gregorio. Inizio shock dei bianconeri al Penzo... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com