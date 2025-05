Venezia Juve 1-2 | la sblocca Fila poi due gravi ingenuità dei lagunari

Il Venezia si trova a un passo da un miracolo sportivo: battere la Juventus, un'impresa non da poco, e sperare nei passi falsi di Lecce ed Empoli, attualmente in vantaggio in classifica. Dopo un inizio promettente, i lagunari pagano due gravi ingenuità, complicando ulteriormente la loro corsa verso la salvezza. Sarà una sfida cruciale per mantenere vive le speranze di permanenza in Serie A.

Al Venezia serve il miracolo sportivo. Battere la Juventus - già impresa non da poco con i bianconeri non ancora certi di partecipare alla prossima Champions League - e sperare che Lecce e Empoli, attualmente due punti sopra i lagunari in classifica, non facciano risultato: passa da queste...

