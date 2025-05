Venezia Juve 1-0 LIVE | padroni di casa in vantaggio con il gol di Fila

In una calda giornata di primavera, il Venezia ospita la Juventus al Stadio Pier Luigi Penzo per un incontro cruciale valido per la 38ª giornata di Serie A 2024/25. I padroni di casa, guidati da una fervente tifoseria, sono passati in vantaggio grazie a un gol di Fila. Segui la diretta con sintesi, moviola, tabellino e cronaca dell'intenso match. Chi avrà la meglio in questo finale di stagione?

di Andrea Bargione Venezia Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 202425. (inviato allo Stadio Pier Luigi Penzo) – Dopo la vittoria in casa contro l’Udinese, la Juventus vola in laguna per affrontare il Venezia nell’ultima partita della stagione: in ballo c’è la conquista definitiva del quarto posto. segue LIVE il match. Venezia Juve 1-0: sintesi e moviola. FISCHIO D’INIZIO! Migliore in campo Juve – a fine primo tempo PAGELLE. Venezia Juve 0-0: risultato e tabellino. Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne, Sverko, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Gytkjaer... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Venezia Juve 1-0 LIVE: padroni di casa in vantaggio con il gol di Fila

Approfondisci con questi articoli

LIVE Schio-Venezia 24-14, A1 basket femminile in DIRETTA: la Famila Wuber parte fortissimo, +10 alla prima sirena

Siamo in diretta dalla gara-5 di A1 di basket femminile, con Schio che parte col piede giusto! La Famila Wuber conclude il primo quarto sul 10-0.

Juve Empoli Primavera 2-2 LIVE: espulso Keutgen, bianconeri in 10 per gli ultimi 30 minuti di match

La Juventus Primavera affronta l’Empoli nell'ultimo match della Regular Season, valida per la 38ª giornata del campionato 2024/25.

Juve Empoli Primavera 2-2 LIVE: i bianconeri in 10 cercano la reazione dopo il gol dell’ex Scienza

Segui in tempo reale la sfida tra Juventus ed Empoli nella 38ª giornata del campionato Primavera 2024/25.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Venezia-Juventus LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025

Come scrive fanpage.it: La diretta LIVE di Venezia-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ...

Venezia-Juve: segui il LIVE della sfida

Riporta msn.com: La Juventus affronta il Venezia in una sfida decisiva per la lotta Champions. Segui il LIVE testuale su Juvenews.

Venezia-Juventus LIVE

Da msn.com: Venezia-Juventus, con calcio d`inizio al Penzo alle 20.45 è per entrambe le squadre l`atto finale della 38esima giornata di Serie A che mette però ancora in palio.

?? WATCH NOW: VENEZIA vs JUVENTUS | LIVE REACTION