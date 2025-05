Venezia Juve 1-0 LIVE | ci prova Conceicao palla alta!

Benvenuti a Venezia Juve 10 Live! Seguite con noi la sfida tra la Juventus e il Venezia, valida per la 38ª giornata di Serie A 2024/25. Dopo un'incredibile vittoria contro l'Udinese, i bianconeri puntano a chiudere in bellezza la stagione. Restate aggiornati con la sintesi, la moviola, il tabellino e la cronaca live dell’incontro dallo Stadio Pier Luigi Penzo. Chi avrà la meglio?

di Andrea Bargione Venezia Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 202425. (inviato allo Stadio Pier Luigi Penzo) – Dopo la vittoria in casa contro l’Udinese, la Juventus vola in laguna per affrontare il Venezia nell’ultima partita della stagione: in ballo c’è la conquista definitiva del quarto posto. segue LIVE il match. Venezia Juve 1-0: sintesi e moviola. FISCHIO D’INIZIO! 2? GOL VENEZIA – Padroni di casa subito in vantaggio alla prima palla offensiva: gol di Daniel Fila che di destro da pochi passi batte Di Gregorio. Inizio shock dei bianconeri al Penzo... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Venezia Juve 1-0 LIVE: ci prova Conceicao, palla alta!

