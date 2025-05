Venezia Juve 1-0 la sblocca Fila dopo 80 secondi Il Var annulla il pareggio bianconero

Nella sfida cruciale di Venezia, i lagunari si trovano di fronte a un’impresa titanica: battere la Juventus, che all’80° secondo trova il gol del vantaggio, poi annullato dal VAR. Con Lecce ed Empoli a sole due lunghezze di distanza, l'équipe veneta ha bisogno di un miracolo sportivo per evitare la retrocessione e mantenere vive le speranze di salvezza in un finale di stagione incandescente.

