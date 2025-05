Venezia Empoli Lecce Parma e Verona | chi si salva e chi retrocede in Serie B? Tutte le combinazioni

Nell'ultima giornata di Serie A, Venezia, Empoli, Lecce, Parma e Verona si contendono la salvezza e la retrocessione. Le combinazioni decisive determineranno chi si affermerà , chi si salverà e chi retrocederà in Serie B, con alcune gare fondamentali e risultati incerti. La lotta è aperta e il verdetto finale dipenderà dalle prestazioni nelle ultime partite, con molte probabilità di sorprese e scambi di posizione nella classifica finale.

Venezia, Empoli, Lecce, Parma e Verona chi si salva e chi retrocede in Serie B? L`ultima giornata di campionato, dopo aver assegnato al fotofinish. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Scopri altri approfondimenti

Venezia, Empoli, Lecce, Parma e Verona: chi si salva e chi retrocede in Serie B? Tutte le combinazioni

All’ultima giornata di Serie A, Venezia, Empoli, Lecce, Parma e Verona si contendono la salvezza e la retrocessione.

Fiorentina ko 2-1, il Venezia scavalca Empoli e Lecce nella corsa salvezza

Il Venezia ottiene una vittoria cruciale battendo 2-1 la Fiorentina, guadagnando così un importante margine nella lotta per la salvezza.

Fiorentina ko 2-1, il Venezia scavalca Empoli e Lecce nella corsa salvezza

Il Venezia conquista una vittoria importante battendo la Fiorentina 2-1, guadagnando così terreno nella corsa alla salvezza.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Venezia, Empoli, Lecce, Parma e Verona: chi si salva e chi retrocede in Serie B? Tutte le combinazioni

Riporta msn.com: Venezia, Empoli, Lecce, Parma e Verona chi si salva e chi retrocede in Serie B? L`ultima giornata di campionato, dopo aver assegnato al ...

Serie A volata salvezza: calendario e classifica. Empoli, Venezia, Lecce, Verona e Parma. Chi andrà in B?

Scrive msn.com: Mentre il Napoli ha vinto il campionato, le altre squadre sono pronte a scendere in campo er la 38esima e ultima giornata del torneo. Molte formazioni ...

Serie A classifica live, scontro salvezza: calendario e classifica. Empoli, Venezia, Lecce, Verona e Parma. Chi andrà in B?

Scrive msn.com: Manca una sola giornata al termine del campionato e ancora i verdetti più importanti non sono stati decretati. La lotta per la retrocessione è apertissima, e vede il Verona avanti ...

CHI RETROCEDE IN SERIE ??? #vivaelfutbol #seriea #venezia #empoli #parma #lecce #cassano #adani