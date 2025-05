Venezia con la Juve per sperare nel miracolo | fischio d' inizio alle 20 45

Il Venezia è pronto a sfidare la Juventus, con il fischio d'inizio previsto per le 20:45. In cerca di un miracolo sportivo, i lagunari devono superare un avversario temibile e sperare che Lecce ed Empoli non conquistino punti. La partita rappresenta un'opportunità cruciale per il Venezia, che lotta per la salvezza in un finale di stagione ad alta tensione. Sarà una serata di emozioni e speranze.

Al Venezia serve il miracolo sportivo. Battere la Juventus - già impresa non da poco con i bianconeri non ancora certi di partecipare alla prossima Champions League - e sperare che Lecce e Empoli, attualmente due punti sopra i lagunari in classifica, non facciano risultato: passa da queste... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Venezia con la Juve per sperare nel miracolo: fischio d'inizio alle 20.45

Classifica aggiornata Serie A: ecco come cambia per la Juve dopo Venezia Fiorentina

Dopo la recente sfida tra Venezia e Fiorentina, conclusasi con il punteggio di 2-1, è tempo di analizzare la classifica aggiornata di Serie A e il suo impatto sulla Juventus.

Infortunio Kelly: le condizioni dell’inglese fanno ben sperare Tudor. C’è questa novità di formazione verso Juve Udinese

Lloyd Kelly, difensore inglese, ha saltato le ultime partite per un infortunio al bicipite femorale. Tuttavia, le sue condizioni stanno migliorando e questo apre nuove possibilità per Tudor in vista della sfida contro l'Udinese.

Totti pronostica: «Roma in Champions League? Non dipende più dai giallorossi, bisogna sperare che la Juve…»

Francesco Totti, storica leggenda della Roma, ha espresso le sue previsioni sulla corsa alla Champions League.

