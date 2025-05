Vasto strisce sbiadite e buche pericolose | Fratelli d’Italia chiede interventi urgenti per la sicurezza stradale

I consiglieri di Fratelli d’Italia a Vasto chiedono interventi urgenti per garantire la sicurezza stradale. Le strade cittadine sono segnate da strisce sbiadite e buche pericolose, peggiorando notevolmente le condizioni di sicurezza per pedoni e automobilisti. Una situazione che richiede interventi immediati per riportare decoro e sicurezza nel tessuto viario di Vasto.

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia di Vasto, Francesco Prospero, Guido Giangiacomo e Vincenzo Suriani, tornano a denunciare lo stato di degrado della rete viaria cittadina, peggiorato dalla presenza diffusa di strisce pedonali ormai invisibili e buche pericolose su molte strade di Vasto... 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Vasto, "strisce sbiadite e buche pericolose": Fratelli d’Italia chiede interventi urgenti per la sicurezza stradale

