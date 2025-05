Vasto intitolata un’area del Comprensorio K2 a Marco Pannella

Vasto ha intitolato un'area del comparto n. 2 del Comprensorio K2 a Marco Pannella, in segno di riconoscimento alla sua figura di politico, attivista e giornalista. L’amministrazione comunale ha idealmente dedicato questo spazio all’onorevole, simbolo di libertà e impegno civile, rafforzando così il legame tra la città e la memoria del suo illustre figliolo. La cerimonia si è svolta il 24 maggio, con l’ingresso da via del Porto.

L'amministrazione comunale di Vasto, per onorare la memoria dell'onorevole Marco Pannella, ieri mattina, 24 maggio, ha intitolato al politico, attivista e giornalista italiano un'area del comparto n. 2 del Comprensorio K2 con ingresso da via del Porto.

