Vasto e Lanciano | creatività e solidarietà studenti liceali protagonisti con La Conchiglia odv

Sabato 24 maggio, il polo liceale Pantini-Pudente di Vasto ha ospitato un evento di grande valore sociale, grazie ai giovani volontari de La Conchiglia odv e alla classe 4A del liceo artistico. Un'iniziativa che ha unito creatività e solidarietà, dimostrando come gli studenti possano essere protagonisti attivi nella comunità attraverso il PCTO, un percorso che promuove competenze trasversali e responsabilità civica.

Nella mattinata di sabato 24 maggio, presso il polo liceale Pantini-Pudente di Vasto, è andata in scena l'opera di solidarietà dei giovani volontari de La Conchiglia odv insieme alla classe 4A del liceo artistico. I ragazzi, nell'ambito del Pcto (Percorso per le competenze trasversali e per...

