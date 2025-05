Vasilica Potincu uccisa a Legnano la 35enne trovata morta con un coltello nella schiena Il killer in fuga

Una tragica scoperta ha scosso Legnano, dove Vasilica Potincu, 35enne di origine romena, è stata trovata senza vita nel suo appartamento con un coltello nella schiena. L’allerta è stata lanciata da una vicina di casa preoccupata, intorno alle 14.30, dopo aver notato la porta aperta. Nel frattempo, la polizia è sulle tracce del killer, attualmente in fuga.

Una donna di 35 anni nata in Romania è stata trovata morta nella sua abitazione a Legnano, a nord di Milano. A dare l'allarme intorno alle 14.30 la vicina di casa, che vedendo la porta...

Legnano, la 35enne Vasilica Potincu trovata morta in casa con una mannaia da cucina sulla schiena: la scoperta della vicina, killer in fuga - Uccisa con un coltello conficcato nella schiena. Omicidio a Legnano a nord di Milano: la 35enne Vasilica Potincu escort professionista

Donna uccisa a Legnano, la testimonianza: "Mio padre l'ha trovata con un coltello nella schiena"