Vanoli conferenza stampa Torino Roma | le dichiarazioni post match

Dopo la sconfitta per 0-2 contro la Roma, Paolo Vanoli ha rilasciato dichiarazioni in conferenza stampa, analizzando le performance della sua squadra e le chiavi del match. L’incontro, disputato allo Stadio Olimpico Grande Torino, ha visto un avvio positivo per i giallorossi, grazie al gol di Paredes. Ecco le parole del tecnico granata in merito all'andamento della partita e alle prospettive future.

Paolo Vanoli interviene in conferenza stampa dopo Torino Roma, ecco le dichiarazioni del tecnico granata ai margini dell'ultima partita di Serie A (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). E alla fine questo Torino Roma si è concluso 0-2. Ad aprire le danze il gol di Paredes (su rigore) dopo appena diciotto giri

VANOLI: “Elmas c’è, Coco vediamo”