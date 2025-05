Vannacci | Una donna ha ucciso la compagna questa non è femminilità tossica?

Vannacci, eurodeputato della Lega, ha utilizzato Facebook per commentare un tragico femminicidio avvenuto il 23 maggio, sostenendo che non sia legato alla mascolinità tossica, ma alle modalità di crescita dei giovani. La sua tesi ha suscitato polemiche, sottolineando come spesso si tenti di attribuire certi crimini a stereotipi di genere, distogliendo l’attenzione dai fattori sociali e culturali coinvolti.

