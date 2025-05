Van Dijk | PSG Inter? Non credo che i francesi siano favoriti! Conosco i nerazzurri…

In vista della finale di Champions League tra PSG e Inter, Van Dijk ha espresso fiducia nei nerazzurri, sostenendo che i francesi non sono favoriti. In un’intervista a L’Équipe, il difensore olandese ha sottolineato di conoscere bene la squadra italiana, alimentando l’attesa per uno degli appuntamenti più emozionanti della stagione all’Allianz Arena di Monaco.

Van Dijk: «PSG Inter? Non credo che i francesi siano favoriti! Conosco i nerazzurri.» Le parole del difensore olandese. In un’intervista rilasciata a L’Équipe, Virgil Van Dijk ha commentato l’attesa finale di Champions League, in programma il prossimo 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, che vedrà l’ Inter, guidata da Simone Inzaghi, sfidare il Paris Saint-Germain allenato da Luis Enrique. LE PAROLE- « PSG favorito? No, non credo. Ho giocato di recente contro il PSG e mi hanno fatto una forte impressione. Ma per quanto riguarda l’Inter, in passato l’ho incrociata e conosco bene due dei suoi giocatori, i miei connazionali Denzel Dumfries e Stefan De Vrij... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Van Dijk: «PSG Inter? Non credo che i francesi siano favoriti! Conosco i nerazzurri…»

Van Dijk: «Stupito dal gioco del Psg, ma con l'Inter non è favorito»

Van Dijk, capitano del Liverpool, ha espresso grande ammirazione per il gioco del Psg, prossimo avversario dell’Inter in finale di Champions League.

PSG-Inter, Sala annuncia: «Maxi schermo a San Siro, c'è intenzione!»

In occasione della finale di Champions League tra PSG e Inter, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha annunciato la probabile installazione di un maxi schermo a San Siro.

Biasin: «L'Inter può farcela, ma PSG più squadra del Barça. Finale difficile»

L'Inter è tornata in finale di Champions League dopo due anni e si prepara a uno scontro entusiasmante.

