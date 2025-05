Valzer delle panchine Conte e Allegri grandi protagonisti | lo scambio di panchine indiretto ha un precedente

Nell'aria del campionato di Serie A si respira un'atmosfera di grande attesa: il "valzer delle panchine" è pronto a scatenarsi. Protagonisti indiscussi di questa danza strategica sono Antonio Conte e Massimiliano Allegri, il cui possibile scambio di ruoli potrebbe segnare una svolta significativa nella stagione. Alle spalle di questa manovra si celano precedenti che potrebbero influenzare le decisioni imminenti.

Valzer delle panchine pronto a iniziare in Serie A, con Antonio Conte e Massimiliano Allegri protagonisti: uno “scambio” di panchine che ha dei precedenti Il valzer delle panchine in Serie A potrebbe presto offrire un clamoroso scambio di ruoli. Secondo le indiscrezioni più accreditate, Antonio Conte sarebbe vicino a un ritorno alla Juventus, mentre Massimiliano ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Valzer delle panchine, Conte e Allegri grandi protagonisti: lo scambio di panchine indiretto ha un precedente

Approfondisci con questi articoli

Klopp, Allegri e Conte: parte il valzer degli allenatori tra conferme e smentite

Tra conferme e smentite, il valzer degli allenatori in Serie A si avvicina a una svolta. Klopp, Allegri e Conte sono al centro delle attese, pronti a sbloccare la situazione.

Allegri al posto di Conte, c’è già un sì: la rivelazione

In casa Napoli si palesano importanti novità sul futuro di Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Con la squadra pronta a disputare un'altra cruciale partita per lo scudetto dopo il pareggio contro il Genoa, Allegri potrebbe già avere un "sì" in tasca per sostituire Conte.

Conte via? Nessun problema: ADL prende un tecnico mondiale | Non si tratta di Allegri

Con la lotta per lo scudetto che si intensifica, Aurelio De Laurentiis guarda già al futuro, pronto a cambiare rotta.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Allegri al Napoli: è tutto pronto. Conte torna alla Juventus

Si legge su laprimapagina.it: Il valzer delle panchine di Serie A è pronto a regalare uno degli scambi più clamorosi degli ultimi anni: Massimiliano Allegri al Napoli, Antonio Conte alla ...

Conte-Napoli verso l’addio: De Laurentiis pensa ad Allegri

Lo riporta ilfattoquotidiano.it: Lunedì la parata con il bus scoperto, martedì la visita al Papa e poi l’ incontro decisivo. Anche se la strada sembra ormai segnata: Antonio Conte e il Napoli vanno verso la separazione. Se non fosser ...

Pagina 0 | Conte-Juve, le indiscrezioni di un accordo già raggiunto. Allegri, Napoli vicino

Scrive tuttosport.com: Sono ore di fuoco per le prossime panchine di Serie A. Scudetto, festa e incontro con De Laurentiis: si decide tutto a breve ...

#conte #allegri #zidane IL VALZER DELLE PANCHINE